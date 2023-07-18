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Son dakika | Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Fahiş fiyat uygulayanlara ceza

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Son dakika | Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Fahiş fiyat uygulayanlara ceza

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477,5 TL idari para cezası uygulandı.

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