Körfez’de gündem Başkan Erdoğan’ın ziyareti! Hedef 25 milyar dolar

AL-MONİTOR: CİDDİ YATIRIM BEKLENTİSİ

Bölgeyle ilgili yayınlar yapan Al-Monitor, "Erdoğan, ziyareti öncesinde Körfez'den 'ciddi yatırımlar' bekliyor." dedi.

Ekonomik iş birliğinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı, Erdoğan'ın da bu bağlamda Körfez ülkelerinin Türkiye'deki yatırımlarını ciddi şekilde artırmaya hazır olduklarını söylediği vurgulandı.

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile İstanbul'da düzenlenen Türk-Suudi İş Forumu'nda bir araya geldiği, Türk ve Suudi firmalar arasında çok sayıda anlaşma imzalandığı notu paylaşıldı.

Bolat'ın, iki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istediğini söylediği belirtilerek, "Şu anda 6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor." bilgisine yer verildi.