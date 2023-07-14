Körfez'de gündem Başkan Erdoğan'ın ziyareti! Hedef 25 milyar dolar
Başkan Erdoğan, Körfez seferi yapmaya hazırlanıyor. Erdoğan, 17-19 Temmuz tarihleri arasında yapacağı ziyarette Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Körfez ve dünya basını ziyaret öncesi değerlendirmelerde bulunurken, ziyaret kapsamında hacmi 25 milyar doları bulabilecek önemli anlaşmalar imzalanacağı belirtildi.
Başkan Erdoğan, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Körfez turuna çıkmaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın ziyaretleri Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayacak.
Bölgede yayın yapan medya kuruluşları, Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi kuracağı temaslar kapsamında politik ve ekonomik bağların geliştirilmesinin ve yatırımların artırılmasının masadaki konular olacağını yazdı.
THE NATİONAL: İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK
BAE merkezli The National gazetesi, pazartesi günü başlayacak tur kapsamında önemli yatırım anlaşmalarının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı.
Erdoğan'ın "Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye seyahat ederek her türlü ilişkimizi geliştirmek istiyoruz." dediği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Erdoğan'ın planladığı seyahat öncesinde Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği hatırlatıldı.
BAE, TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN TİCARET ORTAĞI
BAE'nin, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında Türkiye'nin önde gelen ticaret ortağı olduğu, iki ülke arasındaki ikili ticaretin 2020 yılında 8 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.
Haberde, "BAE'deki liderler, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesinin bölgesel istikrar, refah ve barışa katkıda bulunacağına inanıyor." dediği de aktarıldı.
KÖRFEZ'DEN 25 MİLYAR DOLAR ÇEKME HEDEFİ
Bu arada ABD merkezli Bloomberg, Körfez turuyla ilgili bir haberinde şu ifadelere yer vermişti: Türk hükümeti, Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi.
AL-MONİTOR: CİDDİ YATIRIM BEKLENTİSİ
Bölgeyle ilgili yayınlar yapan Al-Monitor, "Erdoğan, ziyareti öncesinde Körfez'den 'ciddi yatırımlar' bekliyor." dedi.
Ekonomik iş birliğinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı, Erdoğan'ın da bu bağlamda Körfez ülkelerinin Türkiye'deki yatırımlarını ciddi şekilde artırmaya hazır olduklarını söylediği vurgulandı.
Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile İstanbul'da düzenlenen Türk-Suudi İş Forumu'nda bir araya geldiği, Türk ve Suudi firmalar arasında çok sayıda anlaşma imzalandığı notu paylaşıldı.
Bolat'ın, iki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istediğini söylediği belirtilerek, "Şu anda 6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor." bilgisine yer verildi.
ARAB NEWS: GAYRİMENKUL, ALTYAPI, AKILLI ŞEHİRLER...
Suudi Arabistan merkezli Arab News, Suudi Bakan Al-Hogail'in, İstanbul'da Türk iş liderleriyle bir araya geldiğini yazdı. Özellikle gayrimenkul geliştirme, altyapı projeleri ve akıllı şehirler alanlarında Ankara ile Riyad arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine dair planlar yapıldığının altı çizildi.
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