"6 kuruşluk" iftiracılar! Doğal gazda yüzde 224 zam iddiasını rakamlar çürüttü

Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, bir yandan da iftiracı çevrelerle mücadele ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda metreküp başına 0,023 TL olan ÖTV oranı 0,0747 TL'ye yükseltilirken, bu da KDV etkisiyle birlikte doğalgazın metreküp fiyatında yalnızca 6 kuruşluk bir artışa neden oldu. Yani dağıtım bedeli ve vergiler dahil Türkiye ortalaması 6.07 TL olan doğalgazın metreküp fiyatı yalnızca 6.13 TL'ye yükseldi.