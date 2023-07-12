Rekabet Kurumu’ndan Trendyol’a para cezası! Yeni E-Ticaret yasası ne getirecek? Dikkat çeken düzenleme

Cumhuriyet Gazetesi'ne çikolata kutusunda yasa aleyhinde haberler yapılması için 500 bin TL rüşvet verilmesi skandalı ile Türkiye'nin gündemine oturan yasa ile ilgili AYM nihai kararını yarın açıklayacak.

İŞTE SABAH GAZETESİ YAZARI DİLEK GÜNGÖR'ÜN "E-TİCARET YASASI'NDA KARAR NE ÇIKAR" BAŞLIKLI YAZISI

E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçen yıl Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, neredeyse oy birliğiyle Meclis'ten geçen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'la ilgili karar bu hafta çıkıyor.

Yarın Anayasa Mahkemesi (AYM) konuyu nihayetlendirecek.

Geçenlerde yazdım...