Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak? Öğrenciye vergisiz kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?
"Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Peki, öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak? Öğrenciye vergisiz kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?
"Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak? Öğrenciye vergisiz kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak? Öğrenciye vergisiz kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?
Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI
Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;
%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,
%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV
%18 oranında KDV alınıyor.
Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.
VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023
Apple, iPhone fiyatlarına zam yaptı. Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor. Vergi dahil güncel fiyatlar şöyle:
IPHONE 14 PRO MAX (128 GB)
iPhone 14 Pro Max (128 GB) güncel fiyatı: 65.999 TL
IPHONE 14 PRO (128 GB)
iPhone 14 Pro (128 GB) güncel fiyatı: 61.499 TL
IPHONE 13 (128 GB)
iPhone 13 (128 GB) güncel fiyatı: 39.999 TL
IPHONE 13 MİNİ (128 GB)
iPhone 13 Mini (128 GB) güncel fiyatı: 35.999 TL
IPHONE 12 (64 GB)
iPhone 12 (64 GB) güncel fiyatı: 35.999 TL
IPHONE SE (64 GB)
iPhone SE (64 GB) güncel fiyatı: 24.999 TL
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