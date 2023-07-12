"Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK'in açıkladığı verilerle 6 aylık enflasyon farkı hesaplanırken asgari ücrete yüzde 34, emekli maaşlarına ise yüzde 25 zam yapıldı. Peki, Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?