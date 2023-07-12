Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?
"Ek ders ne zaman yatar 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı ek ders ücreti için bir süredir beklenti içerisinde olan öğretmenler, ek ders ücreti ne zaman yatacak sorusuna cevap arıyordu. Peki, Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?
"Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK'in açıkladığı verilerle 6 aylık enflasyon farkı hesaplanırken asgari ücrete yüzde 34, emekli maaşlarına ise yüzde 25 zam yapıldı. Peki, Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?
Sözleşmeli öğretmenler için ek ders ücreti, 43.93 TL'den 51.46 TL'ye yükseldi. Böylece sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 17,14 oranında zam geldi.
KADROLU ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?
Kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükseldi. Böylece kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 17,14 oranında zam geldi.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?
Ücretli öğretmenlik yapanlar, girdikleri ders saati başına ücret alırlar. Bu durumda ders saatine göre örnek hesaplama şöyle yapılabilir:
Haftada 30 saat: 6.175,2 TL (+her 5 saate 1 saat=1235,04) = 7.410,24 TL
DERS VE EK DERS GÖREVİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİ
MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.
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