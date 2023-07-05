Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? AK Parti Torba Kanun teklifini Meclis'e sundu! Milyonlara seyyanen zam geliyor
Son dakika haberine göre AK Parti, Torba Kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilecek. Memurlara yüze 17,55 zam oranının yanı sıra seyyanen 8 bin 77 lira artış yapılacağı duyuruldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti, Torba Kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre en düşük memur maaşı 22 bin TL 17'ye yükseltilecek.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler memurlara yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin detaylarını açıkladı.
Güler'in açıklamaları:
Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz.
En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız.
İşçilerin refah sevilerinin artırılması için asgari ücreti 11402 lira olarak belirlemiştik. Her yıl asgari ücert desteği sağladık. 2023 yılında da devam ettirilmesi ve tutarın 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin büyüklüğü nedeniyle yüzyılı depremi üzerine tüm tedbirler bakanlık ve kamu kurumlarımız tarafından alınmıştır.
Depremin ilk gününden itibaren bu acıyı milletimiz gönlünde hissetmiş davet beklemeden her türlü çalışmaya katkı sağlamıştır. Aziz milletin ferdi olarak milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.
"EKONOMİK TEDBİRLER ALMAK ZARURİ OLMUŞTUR"
Büyük hasarın telafisi için de gerekli çalışmaların kamu kurumlarınca hızla hayata geçirilmesini görüyoruz. Depremin genel maliyetlerini iki başlıkta inceleyebiliriz. Hasar gören şehirlerin yeniden planlanması, altyapının maliyetidir. İkincisi istihdam ve vergi kaybının getireceği maliyettir. Ülkemizin bütçesinin ilave finansman ihtiyacına açıkça ihtiyaç duyduğu ve ilave finansmanı karşılamak için de bazı ekonomik tedbirlerin alınmasının zaruret oluşturduğu aşikardır. Kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz. Bazı istisnaların kaldırılması için değişiklikler öngörüyoruz. Maktu vergi tutarlarının güncellenmesi için yetki düzenlemesi öngörüyoruz. İlave finansman için ve hazine rezervi için 2023 yılı merkezi bütçe kanundaki net borç artırımını hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
Tahsil edilmiş Kovid-19 cezalarının iadesine yönelik teklifi düzenlemiş bulunuyoruz. Yakın bir dayanışma içinde olduğu, bu felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılması için her türlü maddi manevi desteğin verildiğini biliyoruz. Bu dayanışmanın bundan sonra da inşallah vatandaşların katkı sağlayacağına inanıyoruz.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA OLDU
Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.
EMEKLİYE ZAM OLACAK MI?
8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz : Seyyanen zam 5 bin TL'nin de üzerine çıktı. 8 bin TL gibi bir rakama tekabül etti. 8 bin TL'lik rakam refah payı içerisinde mi değil mi onu kanun teklifini oturup inceleyip hesaplamaları yaptıktan sonra netleşmiş olacak.
Maaşlarına yaklaşık yüzde 18'lik devamında da 8 bin TL'lik bir fark daha eklediği taktirde temmuz ayında alabilecekleri maaşı hesaplamış olabilirler. Bunun dışında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde de açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 19,77'lik bir fark zaten gelecek.
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