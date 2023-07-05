Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? AK Parti Torba Kanun teklifini Meclis’e sundu! Milyonlara seyyanen zam geliyor

İşçilerin refah sevilerinin artırılması için asgari ücreti 11402 lira olarak belirlemiştik. Her yıl asgari ücert desteği sağladık. 2023 yılında da devam ettirilmesi ve tutarın 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin büyüklüğü nedeniyle yüzyılı depremi üzerine tüm tedbirler bakanlık ve kamu kurumlarımız tarafından alınmıştır.

Depremin ilk gününden itibaren bu acıyı milletimiz gönlünde hissetmiş davet beklemeden her türlü çalışmaya katkı sağlamıştır. Aziz milletin ferdi olarak milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.