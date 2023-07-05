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Araç sahipleri dikkat! MTV'de yeni düzenleme! Tüm araçları kapsıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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Araç sahipleri dikkat! MTV’de yeni düzenleme! Tüm araçları kapsıyor

Son dakika haberine göre 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV'nin aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olmaksızın tüm araçlar için uygulanacağı belirtildi.

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