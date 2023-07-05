POLİS MEMURU MAAŞI 2023! Temmuz ayı polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika emniyet müdürü, başkomiser maaşları...
"Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında 6 aylık enflasyon farkı belli oldu ve memur ve emeklilerin alacağı zam refah payı eklenmemiş haliyle kesinleşti. Bu noktada vatandaşlar, Polis maaşı ne kadar zamlandı? sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel maaşlar...
"Polis maaşları ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Haziran 2023 enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı zam oranı da büyük oranda netleşti. Peki, Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı maaş tablosu...
6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU!
Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.
Erdoğan, en düşük maaşının 22 bin lira olacağını da söylemişti. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.
2023 ZAMLI POLİS MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini ifade etti. Erdoğan açıklamasının devamında "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.
Zamlı polis maaşları, Haziran ayı enflasyonun açıklanması ve memurlara yapılacak zam oranlarının açıklanmasıyla belli olacak. Memur maaş zammıyla ilgili yasal düzenlemeler Meclis'te ele alınacak.
İŞTE MAAŞ TABLOSU!
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 12.151,00
Yüzde 17.55 zamlı maaş: 14.283,50
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 11.948,00
Yüzde 17.55 zamlı maaş: 14.044,87
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 11.848,00
Yüzde 17.55 zamlı maaş: 13.927,32
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 11.848,00
Yüzde 17.55 zamlı maaş: 13.927,32
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 8.506,00
Yüzde 17.55 zamlı maaş: 9.998,80
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 20.725,00
Yüzde 17.55 zamlı maaş: 24.362,24
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 22.680,00
Yüzde 17.55 zamlı maaş: 26.660,34
İmam-hatip
Mevcut maaş: 11.848,00
Yüzde 17.55 zamlı maaş: 13.927,32
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
- Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 5 Temmuz EYT, 4A, 4B, 4C maaşları ne kadar, kaç TL oldu? SGK emekli maaş hesaplama ekranı 2023!
- Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu? Memur maaş katsayı...
- TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI SON DAKİKA | Temmuz ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE açıklandı mı? Kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?
- 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
- Haziran ayı enflasyon oranı son dakika: 2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?
- Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük fark ödemesi...
- 2023 Temmuz zammı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? Yeni Kaymakam maaşı kaç para oldu?
- Emeklinin 2023 kazanç tablosu çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?
- Emekli zamlı maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....
- ZAMLI ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞI 2023! Temmuz ayı en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen maaşları son dakika!
- Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Temmuz zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?