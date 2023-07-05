POLİS MEMURU MAAŞI 2023! Temmuz ayı polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika emniyet müdürü, başkomiser maaşları...

"Polis maaşları ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Haziran 2023 enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı zam oranı da büyük oranda netleşti. Peki, Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı maaş tablosu...