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POLİS MEMURU MAAŞI 2023! Temmuz ayı polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika emniyet müdürü, başkomiser maaşları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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POLİS MEMURU MAAŞI 2023! Temmuz ayı polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika emniyet müdürü, başkomiser maaşları...

"Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında 6 aylık enflasyon farkı belli oldu ve memur ve emeklilerin alacağı zam refah payı eklenmemiş haliyle kesinleşti. Bu noktada vatandaşlar, Polis maaşı ne kadar zamlandı? sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel maaşlar...

"Polis maaşları ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Haziran 2023 enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı zam oranı da büyük oranda netleşti. Peki, Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı maaş tablosu...

6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU!

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Erdoğan, en düşük maaşının 22 bin lira olacağını da söylemişti. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.

2023 ZAMLI POLİS MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini ifade etti. Erdoğan açıklamasının devamında "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.

Zamlı polis maaşları, Haziran ayı enflasyonun açıklanması ve memurlara yapılacak zam oranlarının açıklanmasıyla belli olacak. Memur maaş zammıyla ilgili yasal düzenlemeler Meclis'te ele alınacak.

İŞTE MAAŞ TABLOSU!

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 12.151,00

Yüzde 17.55 zamlı maaş: 14.283,50

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 11.948,00

Yüzde 17.55 zamlı maaş: 14.044,87

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 17.55 zamlı maaş: 13.927,32

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 17.55 zamlı maaş: 13.927,32

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 8.506,00

Yüzde 17.55 zamlı maaş: 9.998,80

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 20.725,00

Yüzde 17.55 zamlı maaş: 24.362,24

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 22.680,00

Yüzde 17.55 zamlı maaş: 26.660,34

İmam-hatip

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 17.55 zamlı maaş: 13.927,32

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