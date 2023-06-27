Merkez Bankası yol haritasını çizdi! Kilit nokta: Sadeleştirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Kararın ardından yeni dönemde para politikasının izleyeceği rota mercek altına alındı. Kararın ardından kamu ve özel bankaların yöneticileriyle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sektör temsilcilerine "olumlu" ve "güven veren" bir yaklaşım verdiği belirtiliyor.

Sabah gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu, görüşmeye ve ekonomide yeni yol haritasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erkan'ın zorlu bir görevi üstlendiğini vurgulayan Müderrisoğlu, uluslararası deneyimi ve soğukkanlı yaklaşımının önemli bir avantaj olacağını belirtti.