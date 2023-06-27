Merkez Bankası yol haritasını çizdi! Kilit nokta: Sadeleştirme
Seçimlerin ardından kurulan kabine ile birlikte Türkiye Yüzyılı başlarken, ekonomi yeni yönetime emanet edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı görevine ise Hafize Gaye Erkan getirildi. Yeni dönemin yol haritası birlikte çizilirken, Merkez Bankası'ndan üst üste yeni hamleler geldi. Önce politika faizi yüzde 15 seviyesine çıkarıldı, ardından yeni başkan banka yöneticileriyle görüştü. Sabah Gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu, atılan bu adımların perde arkasını kaleme aldı. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Kararın ardından yeni dönemde para politikasının izleyeceği rota mercek altına alındı. Kararın ardından kamu ve özel bankaların yöneticileriyle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sektör temsilcilerine "olumlu" ve "güven veren" bir yaklaşım verdiği belirtiliyor.
Sabah gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu, görüşmeye ve ekonomide yeni yol haritasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erkan'ın zorlu bir görevi üstlendiğini vurgulayan Müderrisoğlu, uluslararası deneyimi ve soğukkanlı yaklaşımının önemli bir avantaj olacağını belirtti.
YUMURTA KÜFESİ SIRTINDA
Okan Müderrisoğlu'nun yazısında önemli bölümler şu şekilde:
"Bu sıralar gözler Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın üstünde. İş yapma biçimi, karar alma yöntemi, piyasalarla iletişimi çok merak ediliyor. Elbette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vizesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in referansı kendisine epeyce alan açıyor. Ama günün sonunda yumurta küfesi Başkan Erkan'ın sırtında.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Sn. Erkan öylesine ilginç bir dönemde görev üstlendi ki... Bir yanda Banka'nın iç bünyesindeki dönüşüm diğer yanda Türkiye'nin geçirdiği evreler ve nihayet dünde takılıp kalanlarla yarına odaklananlar arasındaki fark. Bütün bunlar daha ilk dakikadan Başkan Erkan'ın işini bir hayli artırıyor. Başkan'ın öğrenme-tanıma ve değişimi yönetme sürecinin aynı ana denk gelmesi ve tek haneli enflasyona ilişkin yüksek beklentiler de diğer hassas konular.
KREDİ AÇTILAR
Bununla birlikte, Sn. Erkan'ın Bankalar Birliği ile buluşmasından sonraki izlenimler "olumlu!" Belli ki bankacılar Başkan hanıma zaman ve uygulama açısından kredi açmışlar. Başkanı, "algısı yüksek, konulara hâkimiyeti üst düzeyde, sabırlı ve hedef odaklı" bulmuşlar. Anlaşılan o ki... Merkez Bankası yönetimi, aceleci olmak yerine soğukkanlı olmayı yeğleyecek.
KKM'DEN KADEMELİ ÇIKIŞ
Atılacak her bir adımda işletmelerin krediye erişimini kolaylaştıracak ve bankaları soluklandıracak adımlara öncelik verecek. Bu kararların çoğu "sadeleştirme tedbirleri" kapsamında alınacak. Elbette rezerv birikimi ile Kur Korumalı Mevduattan kademeli çıkış stratejisi de önümüzdeki ayların ana gündemi olmayı sürdürecek.
Burada kritik husus... Başkan Erkan'ın şeffaflık ve açık iletişim niyetinin piyasa tarafından istismar edilmemesi! Kararların etki analizleri ile takvime bağlı şekilde ve öngörülebilirlik içinde alınacak olması, sürpriz etkisinin en az indirilmesi başlı başına bir maliyet avantajı.
Ve son bir nokta...
PARA POLİTİKASI
Para politikası, ekonomik aktivitenin başındaki araç olarak görülmemeli. Esas olan güçlü siyasi irade ve maliye politikası ile desteklenmiş parasal duruştur. Bütün bunların ölçüsü ise finansal istikrarın pekiştirilmesinden ve fiyat istikrarının mümkün olduğunca hızlı gerçekleştirilmesinden geçmektedir!
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