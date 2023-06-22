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Son dakika | Merkez Bankası'nın faiz kararı! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Son dakika | Merkez Bankası’nın faiz kararı! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten ilk açıklama

Son dakika haberi...Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Piyasalara güven veren Şimşek açıklamasında "Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür." dedi.

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