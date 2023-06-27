Borsa İstanbul'da tarihi zirve! Bayram tatiline rekorla girildi
Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün öğlene kadar işlem gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 artışla 5.759,11 puandan kapatarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 artışla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.766,58 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü ifade etti.
Dünya genelinde makroekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip ettiğini söyledi.
Analistler, bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve İngiltere'de büyümenin öne çıkacağını ifade eden analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de tarım dışı istihdam, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesinde perakende satışlar ile Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 seviyesinin direnç, 5.700 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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