Enflasyonla büyük savaş! Merkez Bankası harekete geçti

OTOMOBİLDE FAHİŞ FİYATLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Otomobilde fahiş fiyata dur diyecek yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bakan Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" dedi.

KİRADA YÜZDE 25 SINIRI 1 YIL UZATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kira artışı ve gayrimenkul satışlarında noter uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2 Temmuz'dan itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını ve kira uyuşmazlıklarının dostane bir şekilde çözümü amacıyla arabuluculuk sisteminin Eylül ayından itibaren devreye gireceğini söyledi.