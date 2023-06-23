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Enflasyonla büyük savaş! Merkez Bankası harekete geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Enflasyonla büyük savaş! Merkez Bankası harekete geçti

Enflasyonla topyekün mücadele başladı. Dün Para Politikası Kurulu faizleri 27 ay aradan sonra ilk kez artırarak yüzde 15 seviyesine çekti. Böylece parasal sıkılaşma dönemi resmen başlamış oldu. Ticaret Bakanlığı otomobilde fahiş fiyatlar için yeni düzenlemelere hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı kirada yüzde 25 sınırını 1 yıl uzattı. Bugün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da banka yöneticileriyle İstanbul'da görüşecek. Toplantının ana gündem maddesi bankacılık sektörünün talep ve sorunları olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Yapılan duyuruda, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği bildirilmişti. Bugün de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle İstanbul'da görüşecek.

MB BAŞKANI ERKAN, BANKA YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEK
Faizde 27 ay sonra gelen artış kararının ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle görüşecek. Toplantıda, bankacılık sektörünün sorunları ele alınacak. Erkan, bankacıların talep ve sorunları ile çözüm önerilerini dinleyecek.

Erkan, dünkü faiz kararının ardından bugün banka yöneticileriyle ilk kez bir görüşme gerçekleştirecek.

Bankacıların başta regülasyonlar olmak üzere, sektörün sorunlarını ve talep önerilerini dile getirmeleri bekleniyor.

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ
Erkan'ın bankacılarla 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.

ENFLASYONLA MÜCADELE TOPYEKÜN BAŞLADI
Enflasyonla topyekün mücadele başladı. Dün parasal sıkılaşma dönemi resmen başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizini 650 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesine çekti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk faiz artışı oldu.

BAKAN ŞİMŞEK: GÜVEN, KURALA DAYALI POLİTİKALARLA TEMİN EDİLİR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan faiz kararı hakkında, "Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir" değerlendirmesinde bulunarak fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikasına vurgu yaptı.

OTOMOBİLDE FAHİŞ FİYATLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME
Otomobilde fahiş fiyata dur diyecek yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bakan Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" dedi.

KİRADA YÜZDE 25 SINIRI 1 YIL UZATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kira artışı ve gayrimenkul satışlarında noter uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2 Temmuz'dan itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını ve kira uyuşmazlıklarının dostane bir şekilde çözümü amacıyla arabuluculuk sisteminin Eylül ayından itibaren devreye gireceğini söyledi.

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