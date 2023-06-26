Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Mardin’de petrol arama çalışmaları hız kazandı

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Bakan Işıkhan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, kentte yakın ilgi ve sıcak bir şekilde karşılandığını belirterek, "Bana, baba ocağıma, evime geldiğimi hissettirdiğiniz için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık görevimde ilk il ziyaretlerimden birini memleketim olan Mardin'e gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyim. Şehrimiz, insanlık tarihi kadar eski bir coğrafyanın merkezinde yer alıyor. Mardin ülkemizin en özel illerinden birisidir. Mardin, birçok medeniyete, birçok insana ev sahipliği yapmış, onları bağrına basmış toprakların adıdır. Mardin kadim bir şehirdir. Buradaki çok kültürlü doku, milli birliğimizin ne kadar güçlü bir temele sahip olduğunu çok açık şekilde ortaya koyuyor. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Mardin kardeşliğin şehridir, Mardin farklılıkların zenginliğe dönüştüğü yerdir. Bu yönüyle Mardin, bilimin ve irfanın merkezidir. Mardin milletimize hizmet sevdamızda her zaman yanımızda yer aldı, özünü, aslını, kimliğini hiçbir zaman unutmadı. Biz de devlet olarak ülkemizin her bir ilini büyütürken şehrimize olan vefa borcumuzu da unutmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek ve ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırmak için yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.