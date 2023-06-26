Borsada rekor günü: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,69 artışla günü 5.732,86 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.749,66 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 75 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,79 ve holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,92 ile madencilik oldu.
ANALİST YORUMLARI
Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyrettiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.
Yarın arife günü olması nedeniyle piyasaların yarım gün işleme açık olacağını, haftanın geri kalanında ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini aktardı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.800 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Arife günü 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları yarın saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ile 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okul kontenjanları ne zaman açıklanacak 2023? LGS lise taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları açıklandı mı?
- EYT kapısı yeniden ardına kadar açıldı! 5000 prim günü ile 45-48-50-51 yaşında emeklilik! Müjde ansızın geldi, 1999-2000-2001-2002 sonrası...
- Torba yasada taslak şekillendi! Müjdeler sıralandı! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik, evlilik kredisi...
- Emekli Temmuz zam oranı şekillendi! Emekliye : 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Oransal, seyyanen, refah payı, kademeli artış...
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | Seçim paraları yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? Sandık görevlisi ödemeleri son durum!
- Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2023? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
- Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? 26 Haziran Gelinim Mutfakta yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kanal D yayın akışı
- Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? 26 Haziran 2023 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi! e-Devlet / SMS sorgulama ekranı!
- Zamlı asgari ücret ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? Asgari ücret günlük net tutarı ne kadar, kaç TL oldu?
- Arefe günü kurban kesilir mi, kabul olur mu? Bayramın 2.3.4. günü kurban kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ve saati 2023...
- Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Kurban Bayramı A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefour çalışma saatleri 2023!
- Bugün hastane ve eczaneler açık mı? 26-27 Haziran 2023 Aile hekimleri, sağlık ocakları, poliklinikler Kurban Bayramı'nda çalışıyor mu?