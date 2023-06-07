07 Haziran 2023, Çarşamba
Günlük 70 bin varil petrol üretimi! Son 32 yılın rekoru kırıldı! Terörden temizlenen bölgelerde Türkiye'nin geleceği inşa ediliyor
Türkiye'nin enerjide bir üst lige çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği karada ve denizdeki arama faaliyetleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Terörden temizlenen Cudi ve Gabar'da, eş zamanlı olarak ülkenin kuzey denizi Karadeniz'de yapılan doğal gaz ve petrol arama çalışmalarından elde edilen yerli enerji kaynaklarında sonuçlar geliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol alanında yapılan yeni keşiflerle birlikte günlük petrol üretiminin 70 bin varili aşarak son 32 yılın en yüksek seviyesini aştığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 07.06.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:53
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10