Dev projeler para basıyor! Günlük garantiler aşıldı

İstanbul-İzmir arasını 3 saate düşüren otoyolda ise 23 Haziran'da 409 bin 926 araç, 24 Haziran'da 496 bin 998 araç, 25 Haziran'da 349 bin 397 olmak üzere toplam 1 milyon 256 bin 321 araç geçiş yaptı. İstanbul-İzmir otoyolunun dört kesiminde de devletin verdiği garanti araç rakamları geçildi.