Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Türkiye’nin kara parayla mücadelesinde kararlılık mesajı

Şimşek, "FATF tarafından ülkemize yönelik belirlenen 7 eksiklik, son toplantıda 2'ye indirildi. Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır." diye konuştu.

FATF standartlarına uyum kapsamında Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasına girdiğini ortaya koyacak raporun da yakın tarihte yayımlanacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa sürede çıkması için gereken adımlar atılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, 'gri liste' sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor."