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Borsa İstanbul'da endeks haftayı yükselişle kapattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Borsa İstanbul’da endeks haftayı yükselişle kapattı

Son dakika haberi | Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son iş gününde yüzde 2,85 oranında değer kazanarak günü 5.582,75 puandan tamamladı. Endeks, haftaya Kurban Bayramı tatili nedeniyle hafta başında 1,5 gün açık olacak.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,85 değer kazanarak günü 5.582,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 154,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 81,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,27 ve holding endeksi yüzde 3,32 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 8,40 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi pay piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Haftaya yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili nedeniyle 1,5 gün açık olacağını belirten analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de büyüme, yeni konut satışları, kişisel gelir ve harcamalar, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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