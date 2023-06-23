Bankalar Birliği’nden açıklama: MB Başkanı Erkan parasal sıkılaşma sürecinin başladığını duyurdu
Bankalar Birliği, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görüşmesine dair açıklama yaptı. Bankalar Birliği, Erkan'ın parasal sıkılaşma sürecinin başladığını belirttiğini açıkladı.
Bankalar Birliği, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görüşmesine flaş bir yazılı açıklama yaptı.
Bankalar Birliği, Erkan'ın parasal sıkılaşma sürecinin başladığını belirttiğini ilan etti.
Açıklamada, "İstihdam, cari denge, kalıcı iyileşme, stratejik yatırım" gibi unsurların vurgusu yapıldı.
İşte o açıklama:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya gelmiştir. Toplantıda, dünyada ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler ile bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşülmüştür. Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündemindeki konular hakkında görüş ve öneriler Sayın Başkanımıza sunulmuştur. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. Sayın Çakar, bankacılık sektörünün dirençli ve sağlıklı bir yapıda olduğunu, paydaşlarına güven verdiğini, uluslararası yüksek standartlarda hizmet gördüğünü, ekonomi politikalarının ilgili tüm kesimlere doğru şekilde aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtmiştir. Düşük enflasyonun sağladığı öngörülebilir faaliyet ortamının ve uluslararası kabul görmüş düzenlemelerin bankacılık sektörünün TL cinsinden büyümesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Çakar, bu sayede büyümenin sürdürülmesi için elzem olan; istihdam sağlayan ve cari işlemler açığını azaltan nitelikli yatırımların, katma değeri yüksek olan üretimin, dünya piyasalarında rekabetçi ihracatın finansmanına dolayısıyla insanımızın refahının artmasına daha fazla katkı vermeye devam edeceklerini vurgulamıştır.
MERKEZ: PARASAL SIKILAŞMA SÜRECİ BAŞLADI
TCMB Başkanı Sayın Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirterek, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar tüm ekonomik aktörlerin üzerine düşen görevleri yerine getirme konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerinden emin olduğunu ifade etmiştir.
"İSTİHDAM CARİ DENGE KALICI İYİLEŞME STRATEJİK YATIRIM…"
Sayın Erkan, bankacılık sektörünün sağlam bilanço yapısının ülkemizde sürdürülebilir ekonomik büyümenin devamı, istihdamın yükseltilmesi ve cari dengede kalıcı iyileşmeyi hızlandıracak stratejik yatırımların desteklenmesine katkı sağlayacak düzeyde olduğuna dikkat çekmiştir."
Erkan, "Makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği'nin görüş ve önerilerini aldık. Sadeleştirme süreci etki analizleri yapılarak kademeli olarak gerçekleştirilecektir" şeklinde konuştu.
Sayın Başkan, ekonomide öngörülebilirliği arttırdığımız ölçüde girişimcilerimizin doğru kararlar alarak çok daha verimli faaliyetler yapacağına inandıklarını ve sektör ile yakın bir işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Türkiye Bankalar Birliği"
TCMB BAŞKANI ERKAN, TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi.
TCMB ve TBB arasındaki görüşme İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
Hafize Gaye Erkan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bankacılık sektörüyle bir araya geldiklerini belirterek, "Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı, kararlı, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim." diye konuştu.
Fiyat istikrarının finansal istikrar için çok önemli olduğunu aktaran Erkan, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceklerini söyledi.
TBB BAŞKANI ÇAKAR, TCMB GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN KONUŞTU
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile gerçekleştirdikleri toplantının çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak ortamda geçtiğini söyledi.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBB yönetimiyle bir araya geldi.
TCMB ile TBB yetkilileri arasındaki görüşme İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBB'ye teşrif etmişlerdi. Orada da çok güzel bir toplantı olmuştu. Bugün de sayın TCMB Başkanımız henüz çok kısa süre olmasına rağmen sağ olsunlar geldiler." diye konuştu.
Sektör temsilcilerinin tamamıyla, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya gelindiğini belirten Çakar, şunları kaydetti:
"Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, ülkemiz ekonomisi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Bunun yanında bankacılık sektörü bütün rasyolarıyla çok güçlü ve dayanıklı bir yapıda. Uluslararası sermayenin yer aldığı, ürün çeşitliliği olan ve aynı zamanda sektörel yoğunlaşması olmayan bir yapıda.
Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla finansal istikrar ve makro ekonominin en rasyonel şekilde yönetiliyor olması, insanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çok iyi çalıştık. Çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak ortamda geçen bir toplantı oldu. Aynı iş birliğini devam ettiriyor olacağız. İnşallah hep beraber daha iyi, daha güzel sonuçlara varmış olacağız."
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