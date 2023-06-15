Külliye’de kritik ekonomi toplantısı! Türkiye Yüzyılı'nın ilk hedefi enflasyon!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem Azerbaycan dönüşünde hem de Kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. O mesajların ışığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanıyor. Toplantının içeriğine ilişkin detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki, ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleştirilecek.
HAFİZE GAYE ERKAN DA TOPLANTIYA DAVET EDİLDİ
Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği öğrenildi.
GÜNDEM 'ENFLASYONLA MÜCADELE'
Gündemde öncelikli başlık olarak enflasyonla mücadele yer alacak.
Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.
İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasından ilgili kurumların yol haritası da konuşalacak.
YENİ DÖNEMİN İLK EKK TOPLANTISI
Son toplantı geçen yıl 27 Aralık'ta yapılmıştı. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak.
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