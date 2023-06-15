Külliye’de kritik ekonomi toplantısı! Türkiye Yüzyılı’nın ilk hedefi enflasyon!

HAFİZE GAYE ERKAN DA TOPLANTIYA DAVET EDİLDİ

Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.