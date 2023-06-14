"Yüzde 25 kira artış düzenlemesi devam edecek mi? Kira düzenlemesi ne kadar sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz alınan karar doğrultusunda 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışına %25 sınırlama getirilmişti. Böylece ev ya da dükkan sahipleri, kiracılarına %25'ten fazla zam yapamıyordu. Peki, Yüzde 25 kira artış düzenlemesi devam edecek mi? Kira düzenlemesi ne kadar sürecek?