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Yüzde 25 kira artış düzenlemesi devam edecek mi? Kira düzenlemesi ne kadar sürecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Yüzde 25 kira artış düzenlemesi devam edecek mi? Kira düzenlemesi ne kadar sürecek?

"Yüzde 25 kira artış düzenlemesi devam edecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle 2022 yılında artan fahiş kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 25 kira artış sınırı uygulanmıştı. Bilindiği üzere %25 kira artış uygulaması 1 Temmuz 2023’te sona eriyor. Peki, Yüzde 25 kira artış düzenlemesi devam edecek mi? Kira düzenlemesi ne kadar sürecek?

"Yüzde 25 kira artış düzenlemesi devam edecek mi? Kira düzenlemesi ne kadar sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz alınan karar doğrultusunda 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışına %25 sınırlama getirilmişti. Böylece ev ya da dükkan sahipleri, kiracılarına %25'ten fazla zam yapamıyordu. Peki, Yüzde 25 kira artış düzenlemesi devam edecek mi? Kira düzenlemesi ne kadar sürecek?

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILACAK MI?

%25 kira artış sınırı uygulaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Bu uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili geçtiğimiz dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, temmuz ayında sona erecek düzenlemenin uzatılacağını açıkladı.

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

Bir önceki kabinenin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bozdağ, "Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak. Bir yaptırım getirme söz konusu. Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık." ifadelerine yer verdi.

2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti. Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.

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