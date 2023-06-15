Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekim tarihi belli oldu mu? THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
"Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Yenişehir evleri Arnavutköy kura tarihi başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de önemli bir proje hayata geçiriliyor. Yeni toplu konut projesinde detaylar merak konusu oldu. Peki, THY- Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekimi ne zaman? İşte, kura sonuçları sorgulama ekranı 2023!
"THY Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekimi ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Toplu konut projesinin detayları ise merak konusu oldu. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte Arnavutköy Yenişehir Evleri kura tarihi ve ödeme planı 2023!
ARNAVUTKÖY THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
THY emlak konut kura çekiminin 12-15 Haziran haftası itibariyle yapılması bekleniyor.
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlatıldı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular tamamlandı.
Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor.
İLK YIL İÇİN BELİRLENEN TAKSİT TUTARI!
İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL'dir.
İLK TAKSİT NE ZAMAN?
Ödemeler sözleşme imzalanma tarihini takip eden aydan itibaren başlayacaktır.
EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.
Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.
İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.
Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.
Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.
THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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