Borsada rekor kıran zirve! 1 haftada 300 bin yeni katılımcı

20 ŞİRKET HALKA AÇILDI

Bu yıl 20 şirket halka arz edildi. Halka arzlardan elde edilen gelirde ise 25.9 milyar TL bazında rekor kırıldı. 2022'de 40 şirket 15.8 milyar lira, 2021'de 52 şirket 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz yapmıştı. 2020 sonundan bu yana, yani yaklaşık 2.5 yıllık süreçte 112 şirket 63.3 milyar liralık halka arz yapmış oldu. Bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla ise bu yıl 65.8 milyar TL, 2022'de 36.3, 2021'de ise 14.8 milyar TL gelir sağlandı. Böylece halka arzlar, bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla birlikte son 2.5 yılda sağlanan kaynak 180.2 milyar liraya ulaştı.