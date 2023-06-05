Borsa İstanbul’da BITS 100 endeksi için değerli gün! Son 3 ayın zirvesini test etti...

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere faiz artırım döngüsünün yavaş yavaş sona erdirileceğine yönelik beklentilerin de dünya genelinde risk algısını törpülediğini belirtti.

Borsa İstanbul'un da söz konusu haber akışından pozitif etkilendiğini ifade eden analistler BIST 100 endeksinin yaklaşık son 3 ayın zirvesini test ettiğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt dışında Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 seviyesinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.