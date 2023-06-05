Borsa İstanbul'da BITS 100 endeksi için değerli gün! Son 3 ayın zirvesini test etti...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,04 değer kazanarak günü 5.372,66 puandan tamamlarken, 5.374,58 puanla son 3 ayın zirvesini test etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 257,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 102,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,18 ve holding endeksi yüzde 5,58 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,22 ile ulaştırma oldu.
YENİ EKONOMİ YÖNETİMİNİN MESAJLARINI PİYASA OLUMLU KARŞILADI
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü.
Türkiye'de bir süredir devam eden belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkması, ülkenin risk primi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Analistler, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların piyasalarda olumlu karşılandığını, atılacak adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.
Yeni ekonomi yönetiminin özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapmasının önemine dikkati çeken analistler, son dönemde gerileyen enflasyonla daha güçlü mücadele edilmesi sinyali verilmesinin finansal istikrarı desteklemesinin beklendiğini kaydetti.
Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere faiz artırım döngüsünün yavaş yavaş sona erdirileceğine yönelik beklentilerin de dünya genelinde risk algısını törpülediğini belirtti.
Borsa İstanbul'un da söz konusu haber akışından pozitif etkilendiğini ifade eden analistler BIST 100 endeksinin yaklaşık son 3 ayın zirvesini test ettiğini kaydetti.
Analistler, yarın yurt dışında Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 seviyesinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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