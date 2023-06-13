Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretliye geçim zammı | Tespit komisyonu toplanıyor





TİSK: BAYRAMA GİRMEDEN TAMAMLAYALIM



TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde çalışmaları tamamlamayı umduklarını söyledi. Akkol, görüşmeleri hızlı şekilde işçi, işverenin razı olduğu bir mutabakat süreci ile tamamlamayı istediklerini ifade etti. Akkol, asgari ücrette 500 dolar kritik seviyesi hakkında gelen soruya, "Bir önceki bakanımız bir temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletindeyiz. Başka bir para birimi ile asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon kurları, enflasyonu, alım gücünü, istihdamı, işverenler üzerindeki yükü gibi parametreleri dikkate alarak değerlendirme yapıyor. Enflasyon düşül trendinde. Biz de işverenler olarak ara zam yapılmasında mutabıkız. Bizim odağımız depremden etkilenen illerde olacak. Biz buradaki istihdamı da destekleyecek her türlü konunun altına imzamızı atarız. Hızlı olmamızdaki maksatlardan bir tanesi bu. Bu konuyu ülke gündeminden hızla pozitif bir şekilde çıkaralım. Diğer halledilmesi gereken çalışmalara geçmek istiyoruz" diye konuştu.