Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretliye geçim zammı | Tespit komisyonu toplanıyor
Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında asgari ücrete yapılaca zama çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için bugün ilk toplantısını yapacak. Bayram öncesi netleşmesi beklenen asgari ücrette psikolojik sınır 11 bin lira olurken, ekonomik verilerle asgari ücretlinin geçinebilmesi için gerekli tutarlar değerlendirilecek.
Komisyon, milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren yeni asgari ücreti alım gücü, döviz kuru, enflasyon, istihdam, işverenin yükü başta olmak üzere 100'ün üzerinde parametreyi dikkate alarak belirleyecek.
Komisyonun ilk toplantısında asgari ücrete zamda psikolojik sınır 11 bin lira olurken, ekonomik verilerle asgari ücretlinin geçinebilmesi için gerekli tutarlar değerlendirilecek.
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR
Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde pazarlıklar bugün başlıyor. Bu ara zamla birlikte işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kalemde güncellenecek.
Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda açıklanması halinde artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek.
EKONOMİK VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Toplantıda, Türk-İş heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek. Bugünkü toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılmıyor. Saat 14:00'de başlayacak toplantıda ekonomik veriler, işçi ve işveren tarafının beklentileri değerlendirilecek. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
NET ÜCRETİN 11 BİN 58 LİRA OLMASI BEKLENİYOR
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte en az yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor.
SOSYAL DESTEK ALAN ARTACAK
Evde bakım parası, 65 yaş aylığı, eğitim yardımı, eşi vefat edenlere yapılan sosyal yardımlar, asgari ücretin üçte birinden az hane içindeki gelire sahip kişilere veriliyor. Asgari ücret yükselince daha fazla sayıda kişi kapsama girecek.
Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Asgari ücret rakamı işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.
TİSK: BAYRAMA GİRMEDEN TAMAMLAYALIM
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde çalışmaları tamamlamayı umduklarını söyledi. Akkol, görüşmeleri hızlı şekilde işçi, işverenin razı olduğu bir mutabakat süreci ile tamamlamayı istediklerini ifade etti. Akkol, asgari ücrette 500 dolar kritik seviyesi hakkında gelen soruya, "Bir önceki bakanımız bir temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletindeyiz. Başka bir para birimi ile asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon kurları, enflasyonu, alım gücünü, istihdamı, işverenler üzerindeki yükü gibi parametreleri dikkate alarak değerlendirme yapıyor. Enflasyon düşül trendinde. Biz de işverenler olarak ara zam yapılmasında mutabıkız. Bizim odağımız depremden etkilenen illerde olacak. Biz buradaki istihdamı da destekleyecek her türlü konunun altına imzamızı atarız. Hızlı olmamızdaki maksatlardan bir tanesi bu. Bu konuyu ülke gündeminden hızla pozitif bir şekilde çıkaralım. Diğer halledilmesi gereken çalışmalara geçmek istiyoruz" diye konuştu.
İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunda taleplerini Bakan Vedat Işıkhan ile paylaştıklarını kaydeden Akkol, "Geçtiğimiz dönemlerde verilen desteğin devamını arzu ediyoruz. İşverenler üzerinde bir yük var. Ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmayan dünyada 5 ülkeden biri olduk. Bu tür güzel uygulamaların artırılmasına ihtiyacımız var" dedi.
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