BORSADA YENİ REKOR! 1 haftada 300 bin yeni katılımcı

Son dakika ekonomi haberleri… 2-9 Haziran haftası borsaya 300 bin yeni yatırımcı geldi. Bu yıl halka arzda da 25.9 milyar lira ile rekor kırıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

6 AYDA 25.9 MİLYARLIK HALKA ARZ

Yıl Halka arz sayısı Toplanan fon (Milyon TL)

2018 9 5.418

2019 6 264

2020 8 1.123

2021 52 21.578

2022 40 15.818

2023 20 25.913

EN FAZLA YATIRIMCI SANAYİ HİSSELERİNDE

Sektör 2022/Mayıs 2023/Mayıs Değ. (%)

Sanayi 1.570.108 3.456.887 120.2

Hizmet 1.095.385 2.701.667 146.6

Mali 1.291.175 2.094.529 62.2

Banka 437.445 667.649 52.6