13 Haziran 2023, Salı
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ANA SAYFA
BORSADA YENİ REKOR! 1 haftada 300 bin yeni katılımcı
Son dakika ekonomi haberleri… 2-9 Haziran haftası borsaya 300 bin yeni yatırımcı geldi. Bu yıl halka arzda da 25.9 milyar lira ile rekor kırıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
6 AYDA 25.9 MİLYARLIK HALKA ARZ
Yıl Halka arz sayısı Toplanan fon (Milyon TL)
2018 9 5.418
2019 6 264
2020 8 1.123
2021 52 21.578
2022 40 15.818
2023 20 25.913
EN FAZLA YATIRIMCI SANAYİ HİSSELERİNDE
Sektör 2022/Mayıs 2023/Mayıs Değ. (%)
Sanayi 1.570.108 3.456.887 120.2
Hizmet 1.095.385 2.701.667 146.6
Mali 1.291.175 2.094.529 62.2
Banka 437.445 667.649 52.6