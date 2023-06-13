Türkiye küresel güç merkezi olacak! Hedef en büyük 10 ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Yüzyılı'nda dünyadaki en büyük 10 ekonomiden biri olma hedefinin başarılacağına emin olduğunu belirterek, "Türkiye bugüne kadar üretim faaliyetleri, AR-GE, lojistik faaliyetleri gibi pek çok alanda bölgesel bir merkez haline geldi. Türkiye'yi artık küresel bir güç merkezi olarak konumlandıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Londra Büyükelçiliği'nde Türkiye Yüzyılı vesilesiyle "Türkiye: Dayanıklı Yatırım Partnerin" temasıyla bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, Türkiye ve İngiltere'den kamu yetkililerinin yanı sıra Türk, İngiliz ve uluslararası birçok yatırımcı katıldı.