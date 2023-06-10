İstanbul Havalimanı sınavı geçti! Günlük uçuş ve yolcu sayısında "UEFA Şampiyonlar Ligi" rekoru

"Türk taşıyıcılarımız, Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenledikleri ek tarifeli ve charter seferler ile söz konusu trafikte önemli bir yer tuttu."

İSTANBUL HAVALİMANI'NA DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN YOLCU TAŞINDI

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.