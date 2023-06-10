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İstanbul Havalimanı sınavı geçti! Günlük uçuş ve yolcu sayısında "UEFA Şampiyonlar Ligi" rekoru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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İstanbul Havalimanı sınavı geçti! Günlük uçuş ve yolcu sayısında UEFA Şampiyonlar Ligi rekoru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon projelerinden olan İstanbul Havalimanı bir sınavı daha geçerek rekora imza attı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı bildirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, İGA İstanbul Havalimanı iniş-kalkış rakamlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle, İGA Istanbul Airport'un dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk taşıyıcılarımız, Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenledikleri ek tarifeli ve charter seferler ile söz konusu trafikte önemli bir yer tuttu."

İSTANBUL HAVALİMANI'NA DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN YOLCU TAŞINDI

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul'a geldi.

Taraftarların tarifeli seferlerle gelişleri devam ederken, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Çok sayıda özel jet de dünden bugüne UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşıdı.

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