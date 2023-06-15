Haziran kira atış oranı 2023! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Konut, iş yeri örnek hesaplama!
"Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları sonucunda 2023 haziran kira artış oranı netleşti. TEFE- TÜFE rakamlarının etkili olduğu kira zammı hakkında detaylar merak konusu oluyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? İşte, 2023 konut, iş yer, kira artış oranı hesaplama...
Haziran iş yeri kira artış oranı 2023! Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile kira zammı oranları netleşiyor. TEFE-TÜFE rakamlarının etkili olduğu kira zammında son gelişmeler binlerce kiracı ve ev sahibi tarafından takip ediliyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı 2023 ne kadar oldu? İşte örnek kira artış oranı hesaplama ekranı!
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.
On iki aylık ortalamalara göre haziran ayı kira artış oranı %63,72 olarak belirlendi.
YÜZDE 25 SINIRI...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
KİRA DÜZENLEMESİ
(Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu.)
Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Bakan Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor.
Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış oranı 2023 Temmuz ayına kadar bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçemeyecek.
Örneğin mevcut kirası 3 bin TL olan bir evin kira artış oranı %25 olduğundan en fazla 750 TL zam yapılabilecek.
Bu durumda mevcut kira 3 bin 750 TL'ye yükselmiş olacak. %25'in üzerinde zam yapılması durumunda kiracılar, ev sahipleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinden haklarını arayabilecek.
2023 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Haziran ayı kira artış oranı %63,72 olarak belirlendi.
İŞ YERİ KİRA HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %63,72
Kira Artış Tutarı: 6.372,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.372,00 TL
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
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