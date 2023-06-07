Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş ekonomi mesajı: Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye

"ACİL ÖNCELİĞİMİZ..."

Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."





"BİRAZ SABIR VE ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"

Bakan Şimşek ayrıca yaptığı Türkçe paylaşımda "Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevimize başlamış bulunmaktayız, Allah utandırmasın. Hükümetimizin üstesindesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.