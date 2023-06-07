Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş ekonomi mesajı: Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz." dedi. Bakan Şimşek ayrıca vatandaşlara bir ricada bulunurken "Benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, 5 yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ettiğini ve bu durumun ayrı bir onura sahip olmasını sağladığını dile getirdi.
"DAHA MÜREFFEH VE DİRENÇLİ BİR TÜRKİYE"
Bakan Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye oluşturmak için yol gösterici ilkelerinin şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:
"Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz.
"ACİL ÖNCELİĞİMİZ..."
Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."
"BİRAZ SABIR VE ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"
Bakan Şimşek ayrıca yaptığı Türkçe paylaşımda "Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevimize başlamış bulunmaktayız, Allah utandırmasın. Hükümetimizin üstesindesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
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