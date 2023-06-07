ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte? 2023 FED toplantı tarihleri
ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. FED haziran toplantı takvimi netleşti. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte kripto, dolar gibi küresel piyasalar doğrudan etkilenerek yön alacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte?
ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. FED haziran toplantı takvimi netleşti. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte kripto, dolar gibi küresel piyasalar doğrudan etkilenerek yön alacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv Bankası FED'in faiz toplantısı, paylaşılan takvimle belli oldu.
Buna göre FED Faiz Kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve toplantının ardından faiz kararı dünya kamuoyu ile paylaşılacak.
FED TOPLANTI TAKVİMİ 2023
FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden patlaşıldı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;
*13-14 Haziran
*25-26 Temmuz
*19-20 Eylül
*31 Ekim-1 Kasım
*12-13 Aralık
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- ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte? 2023 FED toplantı tarihleri
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