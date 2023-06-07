ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte? 2023 FED toplantı tarihleri

ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. FED haziran toplantı takvimi netleşti. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte kripto, dolar gibi küresel piyasalar doğrudan etkilenerek yön alacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte?