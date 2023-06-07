07 Haziran 2023, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye" mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz." dedi. Bakan Şimşek ayrıca vatandaşlara bir ricada bulunurken "Benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...