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Enerjide bağımsızlık hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor! Karadeniz’de 30 kuyu daha açılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Enerjide bağımsızlık hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor! Karadeniz’de 30 kuyu daha açılacak

Enerjinin dümenine geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bakanlık süresince Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Türkiye'nin enerji alanında başlattığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi gibi dev projeler kaldığı yerden devam edeceği gibi karada ve denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramaları da hız kazanacak.

Mevcutta hidrokarbon aramacılığı çalışmaları Karadeniz'de yoğunlaşırken, Sakarya Gaz Sahası'nda projenin ilk fazı için deniz altında 10 kuyu açıldı. İkinci fazda ise 30 kuyu daha açılması planlanıyor. Projede deniz enerji filosundan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin yanı sıra birçok destek gemisi görev yapıyor. Öte yandan Karadeniz'de sismik arama çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Ünye-3B Projesi kapsamında Karadeniz'deki veri toplama çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz'de de hummalı çalışmalar sürüyor. Akdeniz'deki ilk görev yeri olan Yörükler-1 kuyusundaki çalışmalarının ardından Aralık ayında Taşucu-1 kuyusunda arama faaliyetlerine başlayan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Taşucu-1 civarlarında arama ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Karadeniz'deki gibi, Akdeniz'de de sismik araştırma çalışmaları yürütülüyor. Bu çerçevede, Oruç Reis araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki Belek- 3B çalışması kapsamında sismik araştırma faaliyetleri yürütüyor.

Karada da petrol arama çalışmaları devam ediyor. Şırnak'taki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik petrol sahalarında çalışmalar devam ediyor. Şehit Aybüke Yalçın sahasında günlük 6-7 bin varil, Şehit Esma Çevik sahasında da günlük 9-10 bin varil üretim devam ediyor. Buraların yanı sıra Rize ve Ordu'da yakın zamanda sismik arama faaliyetlerine başlanması bekleniyor.

TARİHİ YOLCULUĞU BERAT ALBAYRAK BAŞLATTI
"Bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisi ile, yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazacağız." Türkiye'nin tarihi enerji yılında 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bu sözleriyle başladı. Albayrak, yerli sondaj filosunu kurdu, Türkiye'yi enerjide bağımsız ülkeler listesine sokacak stratejik adım böylece atıldı. 1 yıl sonra Fatih Sondaj Gemisi gemisi keşif için açıldı.

KARADENİZ GAZ KEŞFİNİN TARİHÇESİ
TPAO, Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

Aralık 2022'de ise söz konusu rezerv DeGolyer & MacNaughton adlı bağımsız kuruluşun yeniden değerlendirme çalışması sonucu 652 milyar metreküp olarak tekrar güncellendi ve Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi daha gerçekleştirildiği açıklandı.

Böylece Karadeniz'deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022 itibarıyla 710 milyar metreküpe ulaştı.

İşte Türkiye’nin enerjide milli adımlarının hikayesi İŞTE TÜRKİYE'NİN ENERJİDE MİLLİ ADIMLARININ HİKAYESİ
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