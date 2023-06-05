Eksik primi olana emeklilik yolu! Şartlar değişecek mi?
Prim ve yıl şartlarını tamamlayan EYT’liler emekli aylığına kavuşurken, eksiği bulunanlar için de pek çok formül gündemde. Başvuruların sürdüğü yapılandırma düzenlemesi ve hazırlığı yapılan Bağ-Kur reformu burada önemli imkan sunuyor.
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlara emeklilik yolu açılırken, prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yapıyor. Ancak primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. İşte bu kişilerin merak ettiği soruların yanıtları...
EKSİK PRİMİ TAMAMLAMAK İÇİN HANGİ YOLLARA BAŞVURULMALI?
Çalışma fırsatı olmayanlar için borçlanma, ihya, isteğe bağlı sigorta imkanları var. Doğum, askerlik, avukatlık stajı gibi süreler için borçlanma hakkı olanlar ihtiyacı kadarını ödeyerek prim kazanabiliyor. Bağ-Kur prim borcu nedeniyle silinen hizmet süreleri varsa, bunların tamamı ihya ile kazanılabiliyor.
İSTEĞE BAĞLIDA TOPLU ÖDEME İMKANI VAR MI?
Prim kazanmanın bir yolu da isteğe bağlı sigorta. Burada önümüzdeki dönemi toplu ödeme imkanı yok. Aydan aya ödeme yapılarak primler tamamlanabiliyor. Ancak geçmiş bazı süreler toplu ödenebiliyor. Mevzuata göre, isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini 1 yıl içinde ödemesi gerekiyor.
Bu sürede ödenmeyen primler sigortalılık süresinden sayılmıyor. Bu sürelere ihtiyacı olanlar, ödeme zamanı devam eden süreleri parasını yatırarak kazanabilir. Hatta burada yapılandırma kolaylığı var.
Örneğin; isteğe bağlı sigortalılık kapsamında primini kendi yatırıp Mart'ta başvuranlar Nisan 2022'den yıl sonuna kadar olan prim borçlarını yapılandırma kapsamında ödeme imkanı elde etti. Kısmi süreli çalışanlar da ay içerisinde eksik kalan günlerini yine aynı kapsamda kazanabilir.
PRİM GÜN ŞARTI DÜŞÜRÜLÜR MÜ?
Küçük esnaf, çiftçi gibi 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının 9000'den 7200'e indirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme kapsamında kısmi emekliliğin de 5400 prim günden 4500'e çekilmesi bekleniyor. Söz konusu düzenleme EYT'li olup 9 bin günü tamamlayamayan erkek esnafa da erken emeklilik yolunu açacak. 7200 günü tamamlamış olanlar düzenleme hayata geçtiğinde emekli olabilecek.
AYLIK ALAMAYANA PARA İADESİ
Borçlanma yapanlar para iadesi alabilir mi?
Borçlanma başvurusunda bulunup bunun ödemesini yapanlar, emekli aylığı bağlanmadan önce başvurursa, ödediği hizmet borçlanmalarının bedelini geri alabiliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların hak sahipleri de yine borçlanma bedellerini aynı şartlarda geri alabiliyor. İleride yeniden borçlanma imkanı da var. Bu durumda yeni talep alınarak yapılacak ödeme tutarı hesaplanır.
KİME PRİM İADESİ YAPILIR?
Burada emeklilik şartlarından yıl ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamasına karşın gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı oldukları sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunurlarsa ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! 4 Haziran GS - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
- MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?
- Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı sosyal yardım paraları yattı mı?
- EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...
- LGS 2023 PUAN HESAPLAMA ROBOTU! OBP nereden, nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?
- MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...
- 4 Haziran 2023 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sayısal - sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
- LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR! MEB LGS 2023 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr!
- LGS 2023 soruları zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. ve 2. oturum Twitter - İnstagram yorumları: Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik, Fen Bilimleri...
- LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?
- LGS ilk ve ikinci oturum kaçta başlıyor, bitiyor? LGS 1. ve 2. oturum saatleri neler?
- MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?