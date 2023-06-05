Eksik primi olana emeklilik yolu! Şartlar değişecek mi?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlara emeklilik yolu açılırken, prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yapıyor. Ancak primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. İşte bu kişilerin merak ettiği soruların yanıtları...