2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Emekli, dul ve yetim...

Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Emekli, dul ve yetim aylığı gibi maaşlar alanlara ödenen bayram ikramiyesi geri sayım başladı. Yılda 2 kez ödenen ikramiyeler Kurban ve Ramazan Bayramlarının öncesinde hesaplara yatıyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Emekli, dul ve yetim...