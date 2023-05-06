İstanbul Havalimanı Avrupa’daki en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı, günlük uçuş sayısını 2019'a göre yüzde 21 ve 2022'ye göre ise yüzde 24 artırarak yine birinci sırada yer aldı.

Öte yandan THY de günlük 1521 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolları arasında üçüncü sırada yer aldı.