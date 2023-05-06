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İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2023 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
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İstanbul Havalimanı Avrupa’daki en yoğun havalimanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğine büyük vizyon sahibi Türkiye yolunda atılan adımlar meyvesini veriyor. O dev projelerden biri olan ve Türkiye’yi şaha kaldıran İstanbul Havalimanı, Avrupa’yı tahtından etti. 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1446 uçuşla İstanbul Havalimanı birinci sırada yer alırken Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1521 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında üçüncü sırada imzasını attı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerine ilişkin Hava Trafik Operasyonları Raporu'nu yayımladı.

BİRİNCİLİK İSTANBUL HAVALİMANI'NIN

Buna göre, İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı, söz konusu dönemde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1446 uçuşla birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1314 uçuşla Amsterdam, 1272 uçuşla Londra Heathrow, 1245 uçuşla Paris-Charles de Gaulle ve 1194 uçuşla Frankfurt takip etti.

Avrupa genelinde günlük 28 bin 204 uçuş gerçekleştirilirken, bu rakam Kovid-19 salgını öncesini ifade eden 2019 seviyesinin yüzde 92'sine denk geldi.

İstanbul Havalimanı ve İspanya'nın en büyük adası olan Mayorka'ya hizmet veren Palma de Mallorca Havalimanı 2023'te ilk 10 arasında 2019 seviyelerini geçen iki havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, günlük uçuş sayısını 2019'a göre yüzde 21 ve 2022'ye göre ise yüzde 24 artırarak yine birinci sırada yer aldı.

Öte yandan THY de günlük 1521 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolları arasında üçüncü sırada yer aldı.

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