Başkan Erdoğan'dan "enerji yatırımları" paylaşımı! Bakan Dönmez de rakam verdi! "Türkiye'nin yüzde 12'lik ihtiyacını karşılayacak"

Başkan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aile ve Gençlik Bankası'yla milletimizin temel taşı ailenin, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini ilgilendiren çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla destekleyeceğiz. Prim giderlerinin üçte birini bedelsiz karşılayarak ev hanımlarımızı emekli edeceğiz. Gençlerimize eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evlenmeye her alanda destek vereceğiz. Her evden en az bir kişinin istihdamda olmasını temin edeceğiz. Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği Sistemi'yle hanelerimizin tamamına belli bir seviyenin üzerinde para girmesini sağlayacağız. Halihazırdaki sosyal yardım ödemelerini bu çerçevede yeniden düzenleyeceğiz. Her şey bir yana, eser ve hizmet siyasetinde kimse bizim elimize su dökemez. 14 Mayıs'tan sonra da inşallah kendimizle yarışmaya devam edeceğiz."