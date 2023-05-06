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Başkan Erdoğan'dan "enerji yatırımları" paylaşımı! Bakan Dönmez de rakam verdi! "Türkiye'nin yüzde 12'lik ihtiyacını karşılayacak"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan enerji yatırımları paylaşımı! Bakan Dönmez de rakam verdi! Türkiye’nin yüzde 12’lik ihtiyacını karşılayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde gerçekleştirilen enerji yatırımlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, “Karadeniz doğal gazımızla Gabar'da keşfettiğimiz petrolümüzle Konya'da kurduğumuz ülkemizin en büyük güneş enerjisi santrali ve Akkuyu gibi projelerimizle artık yurt dışına giden 100 milyarlarca dolarlık enerji parası milletimizin emrinde olacak.” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar'daki yeni petrol keşfinin ekonomiye yapacağı katma değer için rakam verdi ve “Sırf burası yüzde 12'lik ihtiyacımızı karşılayacak” açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Londra'daki tefecilerden 'borç para bulduk' diye sevinenlerin hayal bile edemeyeceği bir kaynağı biz, ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz. Nasıl mı? Karadeniz doğal gazımızla Gabar'da keşfettiğimiz petrolümüzle Konya'da kurduğumuz ülkemizin en büyük güneş enerjisi santrali ve Akkuyu gibi projelerimizle artık yurt dışına giden 100 milyarlarca dolarlık enerji parası milletimizin emrinde olacak." ifadelerini kullandı.

Bu paranın yatırım, istihdam ve sosyal destek olarak insanların cebine gireceğini dile getiren Erdoğan, şimdiden bunun mekanizmalarını oluşturmaya başladıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aile ve Gençlik Bankası'yla milletimizin temel taşı ailenin, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini ilgilendiren çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla destekleyeceğiz. Prim giderlerinin üçte birini bedelsiz karşılayarak ev hanımlarımızı emekli edeceğiz. Gençlerimize eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evlenmeye her alanda destek vereceğiz. Her evden en az bir kişinin istihdamda olmasını temin edeceğiz. Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği Sistemi'yle hanelerimizin tamamına belli bir seviyenin üzerinde para girmesini sağlayacağız. Halihazırdaki sosyal yardım ödemelerini bu çerçevede yeniden düzenleyeceğiz. Her şey bir yana, eser ve hizmet siyasetinde kimse bizim elimize su dökemez. 14 Mayıs'tan sonra da inşallah kendimizle yarışmaya devam edeceğiz."

"BURASI YÜZDE 12'LİK İHTİYACIMIZI KARŞILAYACAK"

Habertürk'te konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Gabar'daki yeni petrol keşfinin ekonomiye yapacağı katma değeri anlatarak Bakan Dönmez, "Şimdi günlük 100 bin varil üretim kapasitemiz sözkonusu. Brüt rezervimiz 1 milyar varil. Bunun üretilebilirine bakmak lazım. Üretilebilir miktar yüzde 60. Doğal olarak 600 bin varile gelmiş oluyor. Üretim 180 bin varile çıkacağız. Sırf burası yüzde 12'lik ihtiyacımızı karşılayacak. Ülkemizdeki diğer rafineriler bunu işlemek için hazır.

Zaten orada boru hatlarımız var. Oradan gemilere yüklüyoruz iç hatlardan İzmir ya da Kocaeli'ye göndermek üzere işleyebiliriz. Kırıkkale'de de rafinerimiz var, orada da işleyebiliriz. İlave bir tesis yapmayacağız. Türkiye'de 40 milyon varil işleme kapasitesine sahip aktif rafinerilerimiz. Bölgede ham petrolü nakletmeyelim de yerinde daha modern ve kapasiteli rafineri inşa ederseniz işlenmiş ürüne kavuşursunuz." açıklamasını yaptı.

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