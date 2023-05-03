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THY'den 2023'ün ilk çeyreğinde 233 milyon dolar net kar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.05.2023
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THY’den 2023’ün ilk çeyreğinde 233 milyon dolar net kar

Türk Hava Yolları, (THY) deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen güçlü uluslararası yolcu talebiyle yılın ilk çeyreğini 233 milyon dolar net kar ile tamamladığını açıkladı.

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