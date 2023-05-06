1915 Çanakkale Köprüsü'ne BM'den büyük ödül!
Asya ve Avrupa kıtalarını birbiri ile bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü geçen yıl 18 Mart’ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. “Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü, çevresel ve sosyal alanda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra ekonomiye katkıları ile büyük ilgi topluyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık görüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları ve işletmesi Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından 5 Kasım 2023'te Atina'da düzenlenen UNECE Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri töreninde birincilik ödülüne layık görüldü.
Avrupa'da iktisadi bütünleşmeye ve üye ülkeler arasında iş birliğine katkı sağlamak amacıyla 1947 yılında kurulan UNECE, 7. KÖİ Forumu'nu 3 - 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Atina'da düzenledi. Forum kapsamında aynı zamanda UNECE Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri de sahiplerini buldu.
Yarışmaya başvuran 70 uluslararası proje arasından 48'i değerlendirmeye alınırken 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 5 finalistten biri oldu. Kazananın Forum delegelerinin oyları ile belirlendiği yarışmada birinci olan 1915Çanakkale Köprüsü'nün ödülü, UNECE Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları Bölüm Başkanı Tony Bonnici ve UNECE KÖİ'ler Çalışma Grubu Başkanı George Katapodis tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Sarıkaya'ya takdim edildi.
Projenin bugüne kadar 20'den fazla ödül kazandığını ancak bu ödülün ayrı bir önem taşıdığını belirten Murat Sarıkaya, "Bu sene döngüsel ekonomi temasıyla düzenlenen yarışma için ilettiğimiz Gelibolu Kadın Kooperatifi'ne destek projemiz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun gerçekleştirdiği 321 çevresel ve sosyal projeden yalnızca biri." dedi.
Sarıkaya, "Bu projelerimizle birlikte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin önemli bir bölümünü desteklerken, paydaşlarımız, bölge ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, çevre alanındaki çalışmaları ile 2020 yılında The Green Organisation tarafından dünya çapında en iyi çevresel uygulamaları tanıtmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan Green World Awards altın seviye ödülüne layık görülmüştü.
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