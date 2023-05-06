1915 Çanakkale Köprüsü’ne BM’den büyük ödül!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları ve işletmesi Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından 5 Kasım 2023'te Atina'da düzenlenen UNECE Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri töreninde birincilik ödülüne layık görüldü.