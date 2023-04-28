THY'den "Road to Istanbul” reklam filmi: Gerrard ve Cafu Şampiyonların Finali için İstanbul’da

"THY İLE BİRLİKTE YER ALMAK HEYECAN VERİCİ"

Steven Gerrard ise; "Futbolun birbirinden çok farklı tutkulara sahip, farklı yaşlardaki insanları bir araya getirme gücünü sportmenlik ile birleştiren ve herkesin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin tanıtımında Türk Hava Yolları ile birlikte yer almak gerçekten heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Cafu da; "Futbolun böyle bir proje ile birleştirildiğini görmek ve bu isimler ile bir araya gelmek bana ve tüm sporseverlere armağan niteliğinde. Bu film, görsel zenginliği ve senaryodaki heyecanı ile futbol tutkusunu hayata geçiriyor." dedi.