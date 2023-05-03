Hükümetin yüzyılın dönüşüm hamlesine vatandaştan yoğun ilgi! İşte ilçe ilçe başvuru sayıları





GÜNGÖREN İKİNCİ SIRADA

Toplam yapı stokunun yüzde 90'ının 99 depreminden önce yapılmış eski tip binalardan oluşan Güngören'de 'Yarısı bizden' kampanyasına en çok talep gösteren ikinci ilçe oldu. Bir haftada 2 bin 76 binada 33 bin 752 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde İstanbul'da en çok hasar gören ilçe Avcılar'da ise yine bir haftada 1.837 binada 26 bin 485 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı.