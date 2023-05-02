Gabar'da dev petrol keşfi! Türkiye tarihine geçecek miktar! Başkan Erdoğan Konya'da müjdeledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da katıldığı miting programında Türkiye'nin en büyük petrol keşiflerinden birinin müjdesini verdi. Gabar'da bulunan petrole ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk" ifadelerini kullandı. Erdoğan yaptığı açıklamada açılan yeni kuyuya PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen alçak saldırı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan ve "Burası Çok Önemli" isimli bir kitap yazan Berat Albayrak o dönemde yaptığı çalışmalar sonrası bugün yapılan keşfin sinyallerini kitabında vermişti. İşte o detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da katıldığı miting programında Türkiye'nin en büyük petrol keşiflerinden birinin müjdesini verdi.
FARKLI BÖLGELERDE PETROL ARAYIŞI
Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu Karapınar'a gideceğiz. O devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Bu da Konya'ya nasip oldu. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Attığımız tüm adımların olumlu neticelerini artık tek tek alıyoruz.
GABAR'DA PETROL KEŞFİ! GÜNLÜK 100 BİN VARİL ÜRETİM KAPASİTESİ
Enerji hamlelerimize kara çalanlara da yeni hamlelerimizle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilen bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başlattık. Dünyada karada yapılan 10 büyük keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk.
"EY TERÖRİSTLER SİZİ O PETROL KUYULARINA GÖMECEĞİZ"
Yeni petrol kuyusunun adı Şehit Aybüke Yalçın. Ey teröristler işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz.
AYBÜKE ÖĞRETMENİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TERÖR SALDIRISI
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.
Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.
Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
BAKAN DÖNMEZ A HABER'DE DUYURMUŞTU: SON YILLARIN EN BÜYÜK KEŞİFLERİNDEN BİRİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'e yaptığı açıklamada "Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek. O da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek." ifadelerini kullanarak verilecek müjdenin sinyalini vermişti.
BERAT ALBAYRAK TEMELLERİNİ ATMIŞTI
Türkiye bu tarihi keşfi konuşurken geçmiş dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak yaptığı çalışmalarla bugünlerin temellerini atmıştı.
"SADECE DENİZDE DEĞİL KARADA DA ARAMALAR BAŞLADI"
Berat Albayrak o dönemde yaptığı çalışmaları anlattığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabının "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" bölümünde bugünler için yaptığı çalışmaları anlatmıştı.
Albayrak "Göreve geldiğimiz kara sahası üzerinde maden eve hidrokarbon arama üretim çalışmalarında tecrübeye sahip bir konumdaydık. Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık." ifadelerini kullandı.
"HİKAYELER ÜRETİLİRKEN BİZ SAHAYA İNDİK"
Berat Albayrak ayrıca "Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur efsaneler, hikayeler üretilirken biz sahaya indik." dedi.
Albayrak bugün verilen müjdeye ışık tutarak "İnanıyorum ki karada güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadelerini de kitabında yazmıştı.
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