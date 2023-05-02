Gabar’da dev petrol keşfi! Türkiye tarihine geçecek miktar! Başkan Erdoğan Konya’da müjdeledi

"SADECE DENİZDE DEĞİL KARADA DA ARAMALAR BAŞLADI"

Berat Albayrak o dönemde yaptığı çalışmaları anlattığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabının "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" bölümünde bugünler için yaptığı çalışmaları anlatmıştı.

Albayrak "Göreve geldiğimiz kara sahası üzerinde maden eve hidrokarbon arama üretim çalışmalarında tecrübeye sahip bir konumdaydık. Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık." ifadelerini kullandı.