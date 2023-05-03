Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! 5 ayda 40 puan düştü
Son dakika haberleri... Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. TÜFE enflasyon oranı, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkilediği için milyonların gündeminde yer alıyor. Bu nedenle 'Enflasyon rakamları belli oldu mu, TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Nisan 2023'te enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine geriledi.
Mayıs ayının ilk günleriyle birlikte enflasyon oranı ve kira artış oranları için geri sayım sona erdi. Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok alanda gelirleri etkileyecek enflasyon rakamları belli oldu.
NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Enflasyon nisan ayında yıllık 43,68 olarak açıklandı. Enflasyon nisanda yüzde 2,39 oldu.
Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2,39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e geriledi.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %52,11, aylık %0,81 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Nisan 2023
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %48,24 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %63,87, imalatta %48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %50,27 ve su temininde %72,84 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %41,11, dayanıklı tüketim malında %50,57, dayanıksız tüketim malında %72,13, enerjide %49,93 ve sermaye malında %51,46 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,54 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,42 artış, imalatta %2,54 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %16,98 azalış ve su temininde %1,63 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,26 artış, dayanıklı tüketim malında %2,32 artış, dayanıksız tüketim malında %3,57 artış, enerjide %9,72 azalış ve sermaye malında %3,07 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2023
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %1,03 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %116,52, içecekler %113,06, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %93,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
Aylık en yüksek azalış; %16,98 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %5,37 ile tütün ürünleri, %3,46 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %4,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %4,13, gıda ürünleri %4,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yüzde 2,39 artış kaydetmiş ve yıllık enflasyon üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilemiştir. Bu gerçekleşme ile birlikte geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık…— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 3, 2023
Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:
"Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yüzde 2,39 artış kaydetmiş ve yıllık enflasyon üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilemiştir. Bu gerçekleşme ile birlikte geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde 0,81 artış kaydetmiş ve yıllık bazda yüzde 52,11'e gerilemiştir. Böylece, geçtiğimiz yıl Ekim ayında 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir. Manşet enflasyonundaki gerileme ve ÜFE-TÜFE arasındaki makasın giderek kapanmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini de olumlu etkilemektedir. Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz."
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