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İşte müjdenin geldiği petrol kuyusu! 100 bin varillik petrol keşfi​nin değeri ne kadar?

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 09:31
Başkan Erdoğan, Konya mitinginde yeni petrol keşfini açıkladı, "Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretime sahip petrol rezervi keşfettik" dedi. Erdoğan, bulunan rezervin günlük tüketimin yüzde 10'unu karşılayacağını duyurdu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o noktadan detayları anlattı.
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