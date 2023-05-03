03 Mayıs 2023, Çarşamba
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İşte müjdenin geldiği petrol kuyusu! 100 bin varillik petrol keşfinin değeri ne kadar?
Başkan Erdoğan, Konya mitinginde yeni petrol keşfini açıkladı, "Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretime sahip petrol rezervi keşfettik" dedi. Erdoğan, bulunan rezervin günlük tüketimin yüzde 10'unu karşılayacağını duyurdu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o noktadan detayları anlattı.