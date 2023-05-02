02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Halkbank'tan ABD'de açılan davayla ilgili açıklama

Halkbank'tan ABD'de açılan davayla ilgili açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2023
ABONE OL
Halkbank’tan ABD’de açılan davayla ilgili açıklama

Halkbank, ABD'de banka aleyhine açılan hukuk davasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada banka lehine karar verilerek tazminat talepli davanın düşürüldüğü duyuruldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA