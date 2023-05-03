2023 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Memur ara zammı olacak mı, ne zaman?

Emekli ve memura EK ZAM müjdesi! 2023 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? | Video

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."