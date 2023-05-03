2023 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Memur ara zammı olacak mı, ne zaman?
"Memur ara zammı olacak mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Refah payı düzenlemesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini müjdeledi. Peki, memur ara zammı olacak mı, ne zaman? 2023 Temmuz memur zammı ne kadar olacak?
"Memur ara zammı olacak mı, ne zaman? 2023 Temmuz memur zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni emekli zammı açıklaması geldi. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Peki, memur ara zammı olacak mı, ne zaman? 2023 Temmuz memur zammı ne kadar olacak?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur için 2 Bakanlığı talimat verdiğini ifade etti. Emekli ve memur maaşları için enflasyonun üzerinde artışlarla alım gücü artırılacak.
Başkan Erdoğan, 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına yönelik iyleştirme çalışması yapıldığını açıkladı. Erdoğan temmuz ayını işaret ederek, memura zammın yanı sıra refah payı da verileceğini söyledi.
Emekli ve memura EK ZAM müjdesi! 2023 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? | Video
Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.
Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."
TÜRKİYE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYOR
Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI
Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: ÇALIŞANLARIN, EMEKLİ VE MEMURLARIN GELİRLERİ ARTACAK
Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.
EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ 6 AYLIK ENFLASYON ORANI KADAR OLUYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez olmak üzere TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Yani enflasyon burada doğrudan belirleyici oluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç?
- Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?
- 2023 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Memur ara zammı olacak mı, ne zaman?
- Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- Cudi Gabar dağı nerede, hangi ilde? Cudi Gabar hangi il sınırında yer alıyor? Aybüke Yalçın petrol kuyusu...
- 2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?
- Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Torba yasa...
- Seçmen kağıdı olmayan oy kullanabilir mi? Seçmen kağıtları ne zaman gelecek 2023?
- EYT'den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?
- EYT'siz 10, 15, 25 yılda emeklilik formülü çıktı! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsi yararlanacak! 1800 prim günü ile...
- Yarısı Bizden Kampanyası'na nasıl başvurulur, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası E-DEVLET BAŞVRU EKRANI!