Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına ’varız’ dediler! İstanbul’da yüzyılın dönüşümü başladı! Rekor başvuru





Çoğunluk kararına katılmayan vatandaşların hisseleri ne olacak?

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.



Birden fazla parselde, birden fazla dairesi olan başvuru yapabilir mi?

Evet, yapabilir.

Hisseli tapu sahipleri başvuru yapabiliyor mu?

Evet.



Daha önce riskli olup yıkılan binalardaki mülk sahipleri de kampanyaya dahil mi?

Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.