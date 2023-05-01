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'Ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.05.2023
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’Ücretsiz gaz müjdesi’ Resmi Gazete’de

Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

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