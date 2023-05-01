Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması: Yeni kanun teklifimiz hazır

"3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak."