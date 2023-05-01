Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Yeni kanun teklifimiz hazır
Son dakika haberi | Son dönemde kamuda ve özel sektörde çalışan vatandaşların yaşam standartını yükseltecek adımlar atan hükümet, 3600 ek gösterge için de düğmeye bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili flaş bir açıklama yaparak atılacak yeni adımı duyurdu. Bakan Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." dedi.
Bakan Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bilgin, hükümet olarak çalışma hayatının bekleyen sorunlarını çözdüklerini söyledi.
Bunlardan bir tanesinin kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesi olduğunu anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:
"3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak."
Vedat Bilgin, sözleşmeli kamu çalışanlarının kadro sorununu çözdüklerini ve memurlara refah payı verdiklerini anımsatarak, asgari ücrette ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirinde vergiyi kaldırarak tarihi bir adım attıklarını söyledi.
EYT sorununun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle çözüldüğünü belirten Bilgin, başka bir iktidarın bu sorunu çözemeyeceğini dile getirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimleri kazanacaklarını ifade ederek, çalışma hayatının çözüm bekleyen diğer sorunlarını, 15 Mayıs'tan sonra masaya yatıracaklarını kaydetti.
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